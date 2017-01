2005 Rosters

Major Rosters

Bell Corp/Backman/Taylor Bros/Easton

Brett Helmer Utility Cicero, NY

Tim Cocco Utility Independence, KY

Todd Martin MI Eden, NC

Albert Davis Infield Okeechobee, FL

Robin Higgenbotham Outfield Moss Point, MS

Scott Nastally P Westland, MI

Dal Beggs SS Haines City, FL

Rick Baker OF West Harrison, IN

Scott Brown Utility Andover, MN

Todd Joerling 3B Defiance, MO

Scott King Outfield Lawrenceville, GA

Jim Devine 1B Hamilton, NJ

Bobby Hughes Outfield Little Rock, AR

Joel Ramos Infield Tampa, FL

Ricky Valdez Outfield Tampa, FL

Gary Jost Coach Oakdale, MN

John Rector Coach Brighton, MI

Scott O’Neil Stats/PR Savage, MN

Woody Bell Sponsor Tampa, FL

Jerry Backman Sponsor Lawrenceburg, IN

Bill Taylor Sponsor Providence, RI

Rick Cassidy Sponsor Plymouth, MI

Easton Sports Sponsor

Resmondo/Smith/Menosse

Andy Purcell P 4/15 Kissimmee, FL – USSSA

Brian Rainwater OF 4/29 Daytona, FL – USSSA

Hank Garris C/EH 5/6 Aiken, SC – NSA

Eddie Rosado Utility 5/20 Muncie, IN – NSA

Jeff Wallace C/EH 6/3 Concord, CA – USSSA

Rusty Bumgardner 2B 6/17 Brooklyn Center, MN – USSSA

Howie Krause 3B 7/1 Kent, WA – NSA

Jason Kendrick OF 7/8 Maryville, TN – ASA/WSL

Jeff Hall 1B 7/29 Winter Haven, FL – ISA

John Glidewell Utility 8/5 Sterling Heights, MI – USSSA

Scott Striebel OF 8/26 Michigan City, IN – NSA

Bryson Baker OF 9/21 Disney, FL – USSSA

Don DeDonatis SS

Dennis Turner Utility

General Manager: Pat Dalsanders

Field Manager: John Keigley

Coaches: Frank Webb and Jerry Angel

Sponsors: Travis Resmondo, Dan Smith and Eddie Menosse

Statistician: Saul Simpson

Travel Coordinator: Shirl Webb

A Rosters

Aubrey’s/Resmondo/3N2/TPS

Bryan Arnold – Winterhaven, FL

Randall Boone – Savannah, GA

Kyle Cowart – Valdosta, GA

John Dutch – Laurinburg, NC/Savannah, GA

Brian Henderson – Jacksonville, FL

Roy Jarmen – Jacksonville, NC

Chris Johnson – Randleman, NC

Mitch Mabe – Mount Airy, NC

Mike Martin – Stoneville, NC

Keith Martin – Dothan, AL

Lonny McLean – Lexington, NC

John Thomas – Old Town FL

Mike Thomas – Old Town, FL

Tracy Watson – Greeneville, TN

Jamie Wise – Meldrim, GA

Sponsors

Medical Infusion Technologies Savannah, GA

Rocky Parker

Arlene Wilhelm

Travis Resmondo

Louisville Slugger

3N2 Shoes

AM Las Vegas/Benfield/Reece/Belcher/Shade On the Canal/Easton

Alex Lavorico C

BJ Fulk AH

Denny Crine 1B

Kris O’Hara 2B

Dennis Rulli MI

Shane Hatfield SS

Jamie Bare 3B

Chris Adams P

Justin Atwood P

Wayne Hamermeihl OF

Travis Mathews OF

Brian Wegman OF

Brian Justice OF

Justin Valente OF

Eddie Vega Utility

Manager: Randy “Crop Dawg” Cropper

Head Coach: Roger Black

General Manager: Greg Powers

Sponsors: AM Las Vegas, Benfield Electric, Reece Monument, Belcher Concrete, Shade on The Canal Restaurant, Easton Sports

Barnes Logging/Worth

01 JIMMY GRAMLING 1B PARAGOULD, AR

02 MIKE KENSLOW OF WEST PLAINS, MO

05 LANCE SMITH 2ND/P JONESBORO, AR

07 ALAN BARNES SR. SPONSOR WEST HELENA, AR

09 JASON OLSON MI SPRINGFIELD, MO

10 TONY RODGERS OF OKLAHOMA CITY, OK

12 TODD SWITALSKI SS TEXAS

17 SHAUN BEASLEY OF BRYANT,AR

20 TEOFILO CUELLAR COACH TEXAS

24 KIRK STAFFORD P OZARK, MO

25 GREG GUESS OF FORT SMITH, AR

30 MIKE DANIEL EH/IF TULSA,OK

33 JEBBIE KING IF SHREVEPORT,LA

44 MIKE LOWREY 3B FT.SMITH, AR

56 ALAN BARNES JR. C WEST HELENA, AR

88 GARY BARTH IF HOT SPRINGS, AR

BAY MOUNTAIN AIR

Jimmy Martin 2B

Todd Stone C/DH

Billy Jowers OF/IF

Chad Snowden 1B

Mike Holden P

Chris Sprague OF

Jaime Whitt SS/5 MAN

Jason Cerrano OF

Dan Bean OF

Calvin McCrary 3B

Billy Ray Hudson 1B/OF/DH

Jeff Flores SS/5 MAN

Berardi’s/Team LTP/TPS

Willie Allen

Shawn Ballard

Nick Berardi, Jr.

Bob Boyes

Anthony DeFrancesco

Nick Gengo

Shawn Harkins

Steve Helewicz

Doug Martin

Lou Mongelli

Justin Mucciarelli

Kirby Puckett

Joe Resing

Mike Taylor

Rick Terrill

Frank Viggiani

ChecKing/Hit N Run/Lotierzos/Worth

Craig Arcuri

Charlie Baumgartner

Jack Bowker

Joe Costanzo

Ken Devito

Tony Gallo

Robbie Hall

George “Goose” Legierse

Keith Maynard

Gary Mendillo

Marc Mitchell

Tom Paturzo

Doug Polito

Ryan Thibodeau

Sal Ventarola

Eric Boncher

Coaches: Jimmy “Dogs” Consiglio, Jerry Riporti, Rich Rotante, Freddy Lotierzo

Damage Control/ERS/Fisca/TPS

Ron Vodgedes Waukesha, WI

Sam Tourek St Paul, MN

Pete Tourek St Paul, MN

Ryan Parker Eau Claire, WI

Todd Auseff Burlington, WI

Todd Johnson Pewaukee, WI

Troy Carus Milwaukee, WI

Dean Volkman Menomonee Falls, WI

Tom Grudzielanek Oak Creek, WI

Mike Bolson Oconomowoc, WI

Luke Nelson Oconomowoc, WI

Shane Nelson Pewaukee, WI

Steve Matic Milwaukee, WI

John Lappley Waukesha, WI

Mike Much Hartford, WI

Ricco medina Milwaukee, WI

Managers

Paul Clark Wales, WI

Ray McKnight Rome, WI

Jean Shoppe/Worth

7 Craig “Disco” Harris C

23 J.D. Burgsteiner EH

4 Steve Poff 3B

3 Jamie Nelson SS

9 Heath Burns MI

10 Rick Sills P

21 Travis Lane 2B

17 Eric Thompson 1B

1 Duke Donaldson OF

27 Joe Cash OF

24 Rodney Donaldson OF

8 Steve Milani OF

2 Brian Roper P

18 Dean Bowman Utility

5 Greg Blackburn Sponsor/Coach

99 Eddie Cagle Coach

KA Softball

Lincoln Adams CF

Tim Fredenburg 3B/P

Jim Kersten EH/C/OF

Scott Klein IF/OF

Jamie Mackert SS

Brett McCullum IF

Scott Opels P/IF

Jerry Pietryk IF

Mike Rhines IF

Bill Sahagian C/EH

Don Schlenbecker OF/IF

Dave Shaff OF

Ed Stapinski P/IF

Don Vlcek IF/EH/C

Burgess Watts IF

K&C/Easton/Graphics 23/CA Team Sport Funding, Inc

Dwayne Brekke P/IF 4/9 Super – Martinez, CA

Jason Chamizo C/DH 5/7 Super – Twin Creeks, CA

Victor Cordova SS 5/14 USSSA Major – Euless, TX

Guy Escalante OF 6/3 USSSA Major – Concord, CA

Scotty Franks 1B 6/17-19 USSSA Major – Brooklyn Center, MN

Aaron Fuqua OF 7/22-24 USSSA Major – Seattle, WA

John Gallwitz OF 7/29-31 NSA A Worlds – Muncie, IN

Tommy Hayes Utility 8/19-21 USSSA A Worlds – Orlando, FL

Jay Hill MI 9/10 Super – Fresno, CA

Steve “Slinky” Houtz 2B 9/21-25 USSSA Major Worlds – Orlando, FL

Dan Sanchez P

Alfonso Trujillo Utility

Coaches

Monsais Moseley

Chris Stanich

Kim’s Barrel Inn/Easton

1 Greg Flees OF

3 Shorty Flees OF

5 Adam Holberg P

6 Al Kruzicki P

7 Eric Zimmerman C

10 Isaac Holberg OF

18 Sam Molski 3B

19 John Kawlewski 2B

23 Curt Semrow SS

24 Calley Homann IF

32 Bob Gould IF

35 Chad Bellin 1B

42 Ryan Bargender 1B

LifeScan/Air Transat – Québec, Canada

17 Éric St-Jean OF

52 François Henry OF

22 Claude Chiasson OF

34 Mario Huard 3B

20 Luc Chauvette 1B

55 Jean Larose Utility/Coach

30 Stéphane Chapdelaine 1B/Coach

18 Martin Pineault C

47 Marc Carrière P

39 Kevin Bergin SS

37 Éric Gallant SS

25 Marco Vachon DH

33 Olivier Forest 2B

23 Carl St-Sauveur OF

31 Pat Létourneau 3B

29 Jérome Gagnon DH

Long Haul/Miken

00 Lance Dalbey Outfield Mora, MN

2 Brad Augedahl Pitcher/Utility Caledonia, MN

3 Tom Muehlenkamp Middle Infield Norwalk, WI

4 BJ Augedahl Outfield Caledonia, MN

10 Mark Augedahl 3rd Base/Shortstop Caledonia, MN

11 Cory Klug 1st Base Caledonia, MN

13 Lenny Cunitz Utility Norwalk, WI

18 Randy King Outfield Caledonia, MN

19 Ross Sannes Pitcher Lino Lakes, MN

20 Shawn Bauer 3rd Base/Outfield Rochester, MN

22 Tony Hansen Catcher/Extra Hitter Durand, WI

29 Eric Klug 2nd Base Caledonia, MN

33 Chad Augedahl Catcher/Outfield Caledonia, MN

39 Adam Peterson Shortstop Shakopee, MN

Sponsors: Long Haul Trucking, Miken Sports

McNair Sports/New Construction

Brian Goins

Trevor Parker

Ronnie Owlsley

Demond Thomas

Jason Hatley

Chris Phillips

Steve Reese

Randall Ramage

Billy Byrd

Dan Houchin

Bo Franklin

Cory Bush

Midwest Easton Softball

Andy Gericke

Mike Irvine

Chad Wroe

Jeff Vercellino

Bo Tjebben

Jeff Zaputil

Bob Van Erem

Brad Frost

Brian Holmes

Greg Azbill

Brian Frank

Chad Johnson

Paul Strome

Todd Rausch

Andy Brabson

Northwest Pipe/Bud Light/3N2/Easton

JEFF McGAVIN

DAN CATHEY

CHRIS KARIAN

ROB PARTAIN

MARTY MALLOY

BILLY BRAY

MATT ARLETT

JASON RIGGS

SHAWN SNOW

JAMIE GORDON

SEAN MCDONALD

SCOTT HILLE

MIKE HILGAR

TODD WALLACE

BRANDON MURRAY

JASON WETMORE

MANAGER

LARRY QUARTUCCIO

COACH

TONY QUARTUCCIO

Pace Electronics/TPS

00 Ronald “RJ” Johnson IF/OF Michigan

01 Bobby Williams P/OF Mississippi

02 Alfred “Tuck” Hinton IF Texas

03 Terence “Tmac#3” McDaniel IF Michigan

04 Earl “Squirrel” Bryant IF Georgia

05 Larry “LC” Carter OF/Utility Oklahoma

06 John “Super” Anderson OF/IF Michigan

09 Will O’Neil OF Texas

10 Harold “Butch” Crozier IF/Utility New York

13 Harold Lassiter OF New Jersey

21 Anthony Ringer OF Ohio

22 Earl Blackmon OF New York

24 Charles Culver IF/OF New York

29 Shaun “Big Cat” Fleming IF/Utility Michigan

30 Jerold Smith IF Virginia

36 Cedric Allen IF/OF Texas

42 Willie “Big Stick” Brown OF Florida

45 Jeff Nash P/OF Texas

55 Steve Huston OF New York

82 Jeff Smith IF/P Virginia

Sponsors

Patrick Kehoe – Pace Electronics

Hank Basset – Louisville Slugger/TPS

Coaches

Gene Williams II – Manager/Coach

Gene Williams III – Stats/Arrangements

Q.C. Worth

1 Mick Kurtz

4 Matty Gogulich

5 Justin Martel

7 Joey Bitterman

8 Tom Rusk

10 Shannon Arnold

13 Tony Spaulding

20 Jamie Eckert

21 Andy Shiltz

22 Tony Pauley

23 Nate Staats

24 Ryan Queck

25 Greg Dittmer

33 Mike Baker

44 Tom Rice

Quick Roofing/Alabama Brick/Doc’s/Easton

Chris Chilton Pilot Mtn., NC INF / OF

Derrick Perkins Crandal, TX CF

Greg Connell Moultrie, GA Utility

Shane Beataux Enterprise, AL 3B

Will Watson Lakeland, GA LF

Vince Bisbee Flint, MI C/EH

Wade Casey The Colony, TX 2B

Brent Wilhelm Blue Springs, MO SS

Kevin Gillott Jasper, AL P

Greg Hartwick Scott, AR MI

Nate Johnson Bradendon, FL RF

Brady Thames Birmingham, AL

Sponsors

Doc Barr Sioux City, NE

Darren South Birmingham, AL

Jeff Quick Dallas, TX

Solway Hardware

Scott Green

Matt Green

Dave Lamson

Andy Baker

Marty Fritts

Andrew Walls

Jason Rosenberger

Ricky Norris

Tim Nettles

Chuck Jones, Jr.

John Green

Jason Stiltner

TSC/Arby’s

Troy Ikerd

Randy Johnson

Archie Pemberton

Dave “Hoopy” Lykins

Bryan Dale

Eric Emery

David Rainbolt

Josh Ulery

Brad Bennett

Matt Mayes

Chad Dale

Shane Dixon

Robert Slack

Toby Ogle

Steve Clayton

Darren Cardwell

Jason Cleary

Coaches

Jim Thornton TSC

Darrell McGuire TSC

Mike Burch TSC

Chuck Golden TSC

Sponsors

Jim Thornton TSC

John Kelley Arby’s

Tacoma Dodge/Easton 2005 Men’s A

Douglas Bond

Kenny Elwood

Darren Idler

Darren Bayne

Nate Lawson

RK Ausbun

Casey Johnson

Scott Borgen

Don Long

Mark Dennis

Gary Fisher

Kevin Gazay

Damon Bleiler

Josh Bartlett

Jeremy Gibson

Coaches

Paul Guetle

Ron Pimenthal

Sponsor

Phil Schaefer

TEAM AH/Easton

Robert Lane

Tim Williams

Dave Eberflus

Kenny Russell

Nick Block

Gene Wheeler

Johnnie Wheeler

Scott Mitchem

Frank Napier

Rusty Moore

Jason Whitaker

Charlie Rose

Jim Deaton

Sponsors

Jim Deaton

Easton Sports

Manager

Jim Deaton

Bill Hayes

TEAM ARKANSAS

TIMMY HOWARD OF

SHAUN ROBINSON IF

MATT JONES OF

BRENT GIGERICH IF

SHANE PIGUE EH/C

GARY BONO IF

BRANDON BATES IF

DONNY OSTRANDER OF

CHRIS WILSON P

BOBBY SWAFFORD IF

CHRIS WALKER EH/C

PHILLIP BAILEY OF

WADE GOODWIN IF

DARREN HURT COACH

ROLAND PENNINGTON COACH

Team Combat/Kluever Snap-ON

Johnny McCraw

RJ Howerton

Shane McCullough

JD Genter

Shawn Watson

Mike Kunz

Jeff Ott

Donnie Wilson

Donnie Seguin

Kevin Johnson

Brian Higginbotham

Rickie Robbins

Troy Summerfield

Coaches: Mike Kluever, Tom Polester, Jose Sanchez, Hector Pagen, Don Cooper

Sponsors: COMBAT, CE Composites – Terry Sutherland / Steven Sutherland, Fairweather Sports – Rob Fairweather/Monty Fairweather, Kaos – Hector Pagen, 3N2 Shoes – Jim Mann, Snap-ON

Team Dragon Dome/4D Sports/Mizuno

ART JACKSON

TRACY GRIMM

DOUG BARTH

HAYDEN POWERS

SAM POWERS

CHAD TUCKER

BRIEN OLSON

BOB GUSTAFSON

JOE HORVATH

MIKE PAULY

VILICHI TUNYUCK

JON BURKS

ROB WILLIAMS

STEVE ROEDER

JIM HOLT – COACH

BRIAN OLSON – COACH

ART JACKSON – COACH

Team Elite: Waterloo Iowa

Brian Atkins #9

Chad Barnett #3

Tim Bruno #5

Charlie Casella #2

Harold Casella #14

Tim Felderman

Brett Firzlaff #1

Matt Flattery #2

Brian “Biff” Gross #15

Chris “Hendu” Hendricks #32

Troy Hicks #4

Scotty Irwin #13

Bill Kugler #24

Ryan Regenold #25

Jon See #22

Josh Schmidt #48

Coach: Rob Humphery #8

Team Illinois/Easton

Jerry Nihiser P Decatur, IL

Chuck Smith C/DH/OF Champaign, IL

Mike Crow C/DH/OF Quincy, IL

Robert Wagers C/1B Argenta, IL

Eric Lewey SS Springfield, IL

Joshua Berg OF Mt.Zion, IL

Buddy Dubois OF Danville, IL

Ronnie Broccardo OF Troy, IL

Dennis Fisher MI East Peoria, IL

Kevin Reller OF/1B Quincy, IL

David Allen 3B Warrensburg, IL

Jan Moss OF/2B Kincade, IL

Kevin Breckenridge 2B/MI Taylorville, IL

COACHING STAFF

Kevin Broemmer Quincy, IL

Gene Whewell Barry, IL

Team Stucco/TPS

Tim Mattox SS

Tim Linson 3B

Brain Blount MI

Larry Huff 2B

Rich Gulash 1B

Kevin Filby P

Rob Luneborg Utility

Ryan “Rhino” Robbins LF

Jason “Gibby” Gibbs CF

Dusty Bowling RF-IF

Troy Nance Utility

Dustin Roberts OF

Billy Ross OF

Brad Warner OF

Marc Streeter Utility

Dale Filby OF

John Kotzelnick Utility

Terry Meinburg Manager

Jim Turner Coach/Stats

Doug Reed/Creative Stucco Sponsor

Troy Nance/T & R Stucco Sponsor

Dan Smith/Smith Supply Sponsor

Karl Knight/K&G Sports Sponsor

John Kotzelnick/Central Paving Sponsor

Hank Bassett/TPS Sponsor

Team Stucco2/TPS

Brett Wolf LF Columbus, OH

Drew Roberts CF Grove City, OH

Brad Cahill RF Grove City, OH

Mark Witte OF Grandview, OH

Doug Augustine C/EH New Albany, OH

Carey Scott 1B Chillicothe, OH

Roger Boyles 2B Cincinnati, OH

Jim Conley MI Marysville, OH

Bob Niemet SS New Albany, OH

Dan Siddle 3B Grove City, OH

Brent Cahill P Orient, OH

Troy Rawlins C/P Pickerington, OH

Greg Willis EH/P Grandview, OH

Donny Marvin P Columbus, OH

Jim Lowe C/EH Ashville, OH

Manager: Sam Kirk

Sponsor: Doug Reed

Co-Sponsor: James Lowe

Watanabe Optical/Alpine Mortgage/Tiny Town Pizza/Kattus Sports/Western Hill Window/TPS

Brad Reckart

Brian May

Larry Wert

Jason Roesch

Jimmy Carter

Tom Ellis

Shay Hensley

Brad Jones

Frankie Russell

Kevin Birkofer

Jeff “Rock” Edington

Kevin Barker

Shane “Cheesey” Spicer

Jim “Birdie” Burbrink

Tommy Thompson

Coaches

Dave Watanabe

Kevin Bullock

Jerry Lauer

Sponsors

Dave Watanabe Watanabe Optical

Shay Hensley Alpine Mortgage

Kevin Barker Alpine Mortgage

Kevin Bullock Tiny Town Pizza

Hank Bassett Louisville Slugger/TPS