2007 B Rosters

Barnes Logging/Worth

Brandon Bates SS

Lance Smith MI/P

Mike Kenslow OF

Dusty Amos P

Alan Barnes Jr C

Jared Meadows OF

TJ Irwin OF

Corey Scruggs OF

Robert Wilkie UTL

Chad Harmon 2B

Bobby Kidd 3B

Ladimer Howell EH

Rob Shropshire 1B

Sponsor: Big Al Barnes Coach: Chuck McGlasson Asst: Robert Harmon

Baynes Business Machines

Lee Strickland C/EH/IF

Freddy Baker MI/OF

Allard Bayne P/IF/OF

Shaun Bayne 3B/SS

Timmy Bayne IF/OF

Jamey Goforth 1B/C/EH

Charlie Goforth OF

Robin Radney OF/1B

Randall Dykes P/IF

Joey Bramblett LC/LF

Mitch Cabrera OF

Jon Osborne OF/1B/EH

Billy Banther SS/MI

Ryan Ross 1B/EH/MI

Coaches: Mike Bolen, Butch Bayne

Blitz/Watanabe/TTP/Wessel/A&K/Easton

24 Bob Abbott IF Indiana – –

32 Brian Alexander OF Ohio – –

2 Chris Ashley IF/OF Indiana – –

15 Kevin Birkoffer IF Ohio – –

11 Steve Bosch IF/OF Ohio – –

9 Jeff Edington IF Ohio – –

70 Frank Gruber P Ohio – –

23 Jeff Haiber IF Ohio – –

7 Kelley Haiber P/IF Ohio – –

14 Nick Masur IF Ohio – –

12 Nick Mentrup IF/OF Ohio – –

10 Jason Roesch OF Ohio – –

52 Brad Tabler IF Ohio – –

1 Fred Tippitt OF Ohio – –

22 Larry Wert OF Indiana – –

5 Todd Whitson IF/OF Indiana – –

Manager: Terry Walton Coach/Sponsor: Gayle Kell, Kevin Bullock, Dave Wantanabe

Buckeye Pride/Gunn Investments

7 Jimmy Smith OF Durham, NC

1 Hector Gonzalez IF Durham, NC

21 Warren Hodge IF Ft Rucker, AL

2 TD Curry OF Clarksville, TN

34 Michael O’Hara OF Augusta, GA

10 Larry Colton OF Oak park, IL

4 Gary Patterson IF Dallas, TX

24 Matt Hall IF Columbus, OH

14 Gary Hall OF Columbus, OH

00 Wesley Johnson IF Dothan, AL

12 Corrie Counsel OF Columbus, OH

3 Ryan Wilson IF Augusta, GA

44 Eric Colman EH Dallas, TX

27 Sam Gibson OF Enterprize, AL

8 Jamie Holder IF Martinez, GA

Sponsors: Gunn Investments, Ryan Wilson Associates. Raphael Cordone, Buckeye Pride Drywall

3-3 ISA B Spring Slam – Painsville, OH

4/20 USSSA HOF – Kissimmee, FL

5/11 6th Annual Texas Legends Major – Euless, TX

6/9 ISA Summerslam – Mayfield, OH

6/15 24th Annual Dudley Classic – Brooklyn Ctr, MN

7/13 Smoky Mountain Classic – Maryville, TN

7/27 Federal Way Major NIT – Seattle, WA

8/19 USSSA Men’s Major World Series – Orlando, FL

9/8 WSL ‘B’ Championship – Panama City Beach, FL

9/22 USSSA “B” World – Orlando, FL

Bud Light/Easton

2 Scott Czopek – Woodhaven, MI – –

3 Kevin Learned – Canton, MI – –

4 Jason Crain – Northville, MI – –

7 Chris Kirian – Ypsilanti, MI – –

8 Josh Frank – Warren, MI – –

9 Rob Partain – Plymouth, MI – –

10 Steve Woodard – Canton, MI – –

13 Nick Musselman – Willis, MI – –

18 Craig Talerico – Livonia, MI – –

20 Scott P. Smith – Redford, MI – –

21 Scott Weaver – Howell, MI – –

24 Tim Fredenburg – Garden City, MI – –

30 Dan Cathey – Madison Heights, MI – –

34 Jimmy Olson – Westland, MI – –

40 Todd Wallace – Pinckney, MI – –

Manager: Brian Basierbe

C-Town/American Funding/RedRock/DSSBats/Easton

1 Zack Deboi OF C-Town/American Fund 4/13-15 Polar Bear – Boise, ID

2 Chris Breer IF Gatorline/Dobbs & Fox 4/28-29 Elby Bushong ‘B’ NIT – Phoenix, AZ

3 Travis Vezina IF C-Town/American Fund 5/19-20 Bill Bundy Memorial ‘B’ NIT – Sunnyvale, CA

4 Glen Spivey OF C-Town/American Fund 6/1-3 Mike Davis ‘Major’ NIT – Concord, CA

9 Ryan Barabe OF C-Town/American Fund 6/15-17 Dudley ‘Major’ NIT – Brooklyn Center, MN

10 Steve Houtz IF Classic Glass/Easton 6/30-7/1 NSA ‘Major’ NIT – Seattle, WA

11 Bryce Olson OF C-Town/American Fund 7/6-8 USSSA Busch/Pepsi Classic – Little Rock, AR

12 Jon Oram IF/OF Gatorline/Dobbs & Fox 7/27-29 Federal Way ‘Major’ NIT – Seattle, WA

15 Brendt Newbill P Gatorline/Dobbs & Fox 8/11-12 Washington USSSA ‘B’ State – Seattle, WA

17 Tim Pemberton OF/IF/P C-Town/American Fund 816-19 USSSA ‘A’ Worlds – Orlando, FL

18 Mike Ford IF C-Town/American Fund 9/20-23 USSSA ‘B’ Worlds – Orlando, FL

23 Mark Meersman C/IF C-Town/American Fund 10/5-7 NSA ‘B’ Worlds – Muncie, IN

25 Danny Van Daele IF Gatorline/Dobbs & Fox – –

34 Chris Hoshaw IF C-Town/American Fund – –

40 Kermit Stricklin IF/C Gatorline/Dobbs & Fox – –

Coaches: Kermit Stricklin, Mark Meersman Sponsors: American Funding, Red Rock Custom Cabinets, Dss Bats, Easton

Team Website: www.ctownsoftballclub.com

Dawg Pack/Wessel Sports/A-1 Fabricators

52 Kevin Greene 1B Cincinnati, OH – –

21 Brandon Black 2ND Hebron, KY – –

10 Jason Kraemer MI Independence, MO – –

32 Jeremy Wilson SS Alexandria, KY – –

31 Kevin Hall 3RD Cincinnati, OH – –

13 Chris Young LF Independence, MO – –

2 Jason Brown CF Erlanger, KY – –

3 Scott Trame RF Union, KY – –

4 Paul Demoss C Erlanger, KY – –

0 Shane “Cheese” Spicer P Middletown, OH – –

24 Bobby Kindoll EH Florence, KY – –

22 Jay Eibel UTL Ft Wright, KY – –

0 Scott Eibel P Florence, KY – –

20 Josh Kinnett UTL Covington, KY – –

14 Danny Sharp IF Elsmere, KY – –

23 Bobby Walerius UTL Highland Heights, KY – –

15 Bill Chard UTL Ft Thomas, KY

11 Jimmy Gentry UTL Florence, KY – –

Manager: Jimmy Gentry Sponsor: Jim Wessel

Elk and Elk/Steel Supply/Crete II/Easton

– Jimmy Cecconi – Willowick, OH 3/3 ISA B Spring Slam – Painesville, OH

– Joe Davidson – Geneva, OH 3/16-18 ASA/WSL Bash for Cash – Cincinnati, OH

– Rob DiPofi – Geneva, OH 4/14-15 ASA/WSL National Qualifier – Columbus, OH

– Rick Fluharty – Boardman, OH 4/21-22 ISA B Early Bird – Cleveland, OH

– Eric Galon – Macedonia, OH 4/27-29 USSSA Major NIT – Glen Burnie, MD

– Josh Laurenty – Chardon, OH 5/18-20 USSSA Major NIT – Columbus, OH

– Cliff Majni – Brunswick, OH 5/24-27 NSA A/AA Thoroughbred – Lexington, KY

– Marce Porcello, Jr. – Wickliffe, OH 6/2-3 USSSA C NIT – Columbus, OH

– Todd Porcello – Painesville, OH 6-9 ISA B Summer Slam – Mayfield, OH

– Sean Preto – Willoughby, OH 6/29-7/1 USSSA City of Festivals – Brookfield, WI

– Scott Shantery – Boardman, OH 7/14 USSSA C/D NIT – Sterling Heights, MI

– Rick Szabo – Chesterland, OH 7/20-22 USSSA Major NIT- Cincinnati, OH

– Dan Szabo – Chesterland, OH 7/28-29 ISA Kim Longo Top 25 – Brook Park

– Montgomery Taylor – Euclid, OH 8/3-5 USSSA Last Chance NIT – Sterling Heights, MI

– Kevin Thompson – Eastlake, OH 8/18-19 ISA B State – Strongsville, OH

– Rob Whitehouse – Mentor, OH 8/25-27 USSSA C Nationals – Detroit, MI

– Bill Wood — Fairport, OH 8-31-9/2 USSSA Conf Championships – Kissimmee, FL

– – – – 9/20-24 USSSA C Worlds – FL

Manager: Jim English Coaches: Marce Porello Sr., Greg “Papatree” Shantery Team Website: www.leaguelineup.com/elkandelk

Sponsors: Elk and Elk, Steel Supply, Creative Concrete, Easton Sports

Goodfellow’s

1 Jason Slack IF – – –

2 Jeff Albert UTL – – –

3 Kenneth Workman IF/OF – – –

5 Scott Carr OF/IF – – –

8 Matt Albert 1B – – –

9 Jeff Brooks OF/IF – – –

11 Dana Waddell IF/UTL – – –

13 Jeremy Litteral SS – – –

14 Doug Virden P/UTL – – –

21 Andy Steck 3B – – –

22 Albert Workman C/EH – – –

30 Matt Montgomery OF – – –

33 Eric Workman OF – – –

64 Scott Tollison IF/OF – – –

Manager: Craig Hoeflich Assistant Manager: Dan Shipley Team Website: http://eteamz.active.com/marionsoftball

Illustrated Sportswear/Mizuno

2 Jason Anderson – Conway, AR 3/24 Tony Jude Memorial – Sherwood, AR

17 Shaun Beasley – Greenwood, AR 3/31 Arkansas Highway Police – North Little Rock, AR

8 Bobby Swofford – Bee Branch, AR 4/14 Worth Super Series – Sherwood, AR

55 Eddie Seidl – Cabot, AR 5/5 Casino Classic – Tunica, MS

10 Steve Reagan – Sheridan, AR 5/12 Texas Legends Major NIT – Euless, TX

15 Brian McElroy – Sheridan, AR 5/26 Worth Super Series – Jacksonville, AR

14 Todd Carroll – Texarkana, TX 6/9 Space City Major NIT – League City, TX

31 Joey Powell – Wooster, AR 7/7 Busch/Pepsi Major NIT – Sherwood, AR

8 Robert Stewart – Searcy, AR 7/14 Sickle Cell Men’s Open – Shreveport, LA

13 Pat Burton – Conway, AR 8/5 USSSA ‘B’ State – Sherwood, AR

21 Josh Anderson – Sheridan, AR 8/12 Hope Watermelon Festival – Hope, AR

6 Aaron Graves – Sheridan, AR 9/1 USSSA ‘B’ Nationals – Dallas, TX

3 Chad Graves – Sheridan, AR 9/8 WSL ‘B’ Championship – Panama City Beach, FL

18 Gary McVay – Conway, AR 9/22 USSSA ‘B’ World Tournament – Orlando, FL

Team Website: www.leaguelineup.com/is

KA Softball

– Lincoln Adams OF KA Softball 3/31-4/1 USSSA A/B NIT – Harrison, OH

– Jim Kersten EH/C KA Softball 4/15-16 USSSA B/C NIT – Milford, OH

– Scott Klein IF/OF KA Softball 4/28-29 USSSA B/C NIT – Joliet, IL

– Danny Kwilas OF DNP 5/19-20 USSSA Major NIT – Columbus, IN

– Al Liebert IF Tirabassi 6/1-3 NSA The Music City – Nashville, TN

– Gary Lofton OF Players, Inc 6/15-17 USSSA Major NIT – Brooklyn Center, MN

– Jamie Mackert IF KA Softball 6/30-7/1 USSSA Major NIT – Milwaukee, WI

– Brett McCullom IF KA Softball 7/6-8 USSSA Major NIT – Little Rock, AR

– Mike Rhines P KA Softball 7/21-22 USSSA Major NIT – Cincinnati, OH

– Dave Rydberg IF KA Softball 8/4-5 USSSA Major NIT – Sterling Heights, MI

– Don Schlenbecker OF KA Softball 8/18-19 USSSA A World – Kissimmee, FL

– Dave Shaff OF KA Softball 8/25-26 USSSA B Nationals – Sterling Heights, MI

– Ryan Thiede IF/OF/P Tirabassi 9/15-16 NSA B World – Kankakee, IL

– Don Vlcek IF/OF KA Softball 9/20-23 USSSA B World – Orlando, FL

– Eric Weller OF Tirabassi 10/5-7 NSA Super B World – Muncie, IN

Managers: Eric Weller, Dan Kwilas, Ken Adams

Kevitt/Fieldhouse/Easton

17 Mark Adams OF – – –

22 Ron Allard P – – –

24 Phil Boxwell IF – – –

7 John Brodzinski IF – – –

31 Dave Burkholder IF – – –

66 Chris Duda P – – –

1 Kelly Hulting IF – – –

27 Craig Kittelson IF – – –

19 Mike Kopesky OF – – –

33 Rod Litzau IF – – –

13 Gordy Morrison IF – – –

15 Eddie O’Brien IF – – –

21 Ryan O’Connell IF/OF – – –

35 Aaron O’Connor OF – – –

9 Dustin Palm IF – – –

45 Jamie Pasco IF/OF – – –

5 Steve Schultz IF – – –

28 Perry Seidel OF – – –

Coaches: Pat O’Connell, Gordy Morrison Sr. Sponsors: Kevitt Excavating, Fieldhouse, Easton Sports

Logo Express/Custom Awards

– Andy Urban – AL – –

– Anthony Aceves – GA – –

– Brad Blakenship – AL – –

– Brian Alexander – AL – –

– Brian Autry – AL – –

– Frank Allen Yeilding – AL – –

– Jeremiah Blanton- GA – –

– Phillip White – GA – –

– Ricky Haymans – GA – –

– Shawn Snow – GA – –

– Shon Randles – GA – –

– Brian Stiles – ?? – –

Coaches: Bruce Kimbrell, Chuck “PUP” Hester Sponsor: David Strickland

MFAB/Team Insanity/Easton/Boombah

2 Mike Foulks P?MGR MFAB 3/16-18 Bash for Cash – Cincinnati, OH

27 Roger Boles P/IF AST/TPE/Miken 4/7-8 B-C NIT – Cincinnati, OH

20 Seth Tracy 1B MFAB 4/14-15 B-C NIT Expressway – Cincinnati, OH

4 Drew McGowan LF MFAB 5/5-6 B-C NIT Pastime – Cincinnati, OH

5 Mike Barnes C/Coach MFAB 5/19-20 B-C NIT Expressway – Cincinnati, OH

32 John Drake P/Coach MFAB 5/26-27 B-C NIT Kettering – Kettering, OH

05 Roger Drake IF/OF MFAB 6/2-3 City Slam “B” Eggleston – Cincinnati, OH

33 Roger Foster C/Coach MFAB 6/16-17 B-C NIT Fairborn – Fairborn, OH

21 Brandon Johnson RF MFAB 6/23-24 B-C NIT Expressway – Cincinnati, OH

25 Craig Johnson 2B MFAB 7/7-8 B-C NIT Midwest – INDY

11 Jimmy Burt 3B MFAB 7/20-22 Major NIT – Cincinnati, OH

3 Jason Murphy CF MFAB 7/25-8/10 ASA Major Metro – Cincinnati, OH

9 Brad Louallen IF Maxx Softball 8/11-12 “B” State Ky Sports Park

77 John Owens C/Coach MFAB 8/18-19 USSSA “B” State Tourney – Cincinnati, OH

7 TJ Thompson P MFAB 9/1-2 USSSA “B” Nationals

17 Chuck Wagner IF MFAB 9/21-23 USSSA Worlds “B” DISNEY WORLD – Orlando, FL

23 Eddie Weinberg C/IF MFAB

Coaches: Mike Foulks, Roger Foster, Mike Barnes Sponsors: Mike Foulks Auto Body, Easton Sports, Boombah

One Source/Scene/Lotierzos Construction

– Charlie Baumgartner – New York 4/28 USSSA Major – MD

– Craig Arcuri – New York 5/19 USSSA Beast of the East “B” – NH

– Dan Dorsey – New York 6/2 NSA “Music City/Worth” NIT – TN

– Doug Fenning – New York 6/23 USSSA “Firecracker” – CT

– Jason Alaimo – New York 7/21 USSSA B NIT – CT

– Jason Deabreu – New York 7/28 NSA A Super Worlds – TN

– Joe Gordon- New York 8/31 ASA B National – FL

– Joe Smith- New Jersey 9/8 USSSA B Regional – RI

– Ken Devito – New York 9/21 USSSA B World – FL

– Patrick Riporti- New Jersey 10/5 NSA Super B World – IN

– Ralph Mordente – New York – –

– Sal Ventarola – New York – –

– Tommy Gungor – New York – –

Manager: Jerry Riporti Coach: Freddy Lotierzo

Reid Builders

– Dave Allen 3B Warrensburg, IL 4/14 ASA Special Olympics Benefit- Murphysboro, IL

– Bart Becker OF Louisville, KY 5/5 ISA Gumby – Springfield, IL

– Brad “Poop” Bergmann P Quincy, IL 5/26 NSA A/AA Thoroughbred Classic – Lexington, KY

– Kevin Breckenridge MI Taylorville, IL 6/1 NSA Music City Classic – Nashville, TN

– Jeff Carrico SS Marion, IL 6/23 NSA B World NIT – Kankakee, IL

– Jim Dabbs 2B Waterloo, IL 7/7 SI Pepsi Classic – Marion, IL

– Steve Homer OF Paragould, AR 7/21 NSA B Illinois State – Kankakee, IL

– Jeremy Kranawetter OF Carbondale, IL 7/28 NSA A Worlds – Nashville, TN

– Doug Lyerla EH Steeleville, IL 8/18 ASA B Illinois State – Wood River, IL

– Dan Reid 1B Marion, IL 8/25 NSA AA Worlds – St. Louis, MO

– Eric Thies EH/C Willisville, IL – –

– Jono Thies EH/C Wood River, IL – –

– Rob Wagers EH/P Argenta, IL – –

Coach/Manager: Scott “Tubby” Hale Sponsor: Reid Builders, LLC Team Website: www.reidbuilders.com

TCP/Fieldhouse/Iowa Impact

08 Brian Barnett IF/OF H&H Impact 3/19 Bash for Cash – Cincinnati, OH

14 Josh Brockett IF/OF Whirling Waters 4/21 NSA B NIT – St Louis, MO

3 Chris Burns P/UTL H&H Impact 4/28 WSL A/B – Waterloo, IA

1 Danny Herrera IF/OF H&H Impact 5/5 Gumby – Springfield, IL

12 Troy Hicks UTL H&H Impact 5/26 ASA Open – Waterloo, IA

13 Scott Irwin OF/P H&H Impact 6/1 Music City Classic – Nashville, TN

25 Brad Johnson IF S&R Rebels 6/15 Dudley – Brooklyn Center, MN

22 Mike Kerr OF H&H Impact 7/7 NSA B – Waterloo, IA

35 Brian Kobliska OF Team Elite 7/15 IA NSA State

24 Shawn Lisk IN/OF S&R Rebels 7/20 Fireman’s – Bloomington, MN

23 Shane Milligan IN H&H Impact 8/4 IA ASA State

4 Milo Pena IN QC Heat 8/18 IA USSSA Open State

10 Scott Roen IN Whirling Waters 9/1 ASA Nationals

21 Andy Shiltz IF H&H Impact 9/6 WSL World Champ – Panama City Beach, FL

2 Nate Stats UTL H&H Impact 10/5 NSA Super Worlds

8 Brian Tobin IF H&H Impact – –

Coaching Staff: Rob Humphrey “Coach”, Zach Kaiser Website: www.Leaguelineup.com/hh_impact

Tharaldson Enterprises

1 Jeremy Breuer IF – – Corky’s Early Bird – Owatonna, MN

2 Shane Piatz IF – – Sioux Falls Qualifier – Sioux Falls, SD

3 Joel Granberg OF – – I-94 Classic – Fargo, ND

5 Shane Leininger IF – – Friendly City Days – Albertville, MN

6 Reggie Schulte OF – – The Fireman’s – Bloomington, MN

7 Mike Swanson OF – – WSL Western National – Las Vegas, NV

8 Mark Riggs C/EH – – ASA B West National – Dallas, TX

9 Jim Schlieman IF – – WSL B National – Panama City Beach, FL

22 Darin Mattern C/EH – – –

25 Jason Madsen OF – – –

34 Eric Peterson C/EH – – –

44 Mike Bjerkness IF – – –

50 Matt Tharaldson IF – – –

99 Eddie Schuldt P – – –

00 Ignatio “Nacho” Mata Jr IF/OF – – –

Team Manager: Mark Riggs

Total Package Express/Queen City Nutrition

33 Julus Cornett P/IF Cincinnati, OH 3/17 Bash For Cash ASA A/B Cincinnati, OH

35 Scott Dashley UTL Cincinnati, OH 4/21 ASA Grand Slam Series – Cincinnati, OH

16 Steve Dashley UTL Cincinnati, OH 5/12 ASA Grand Slam Series – Cincinnati, OH

14 Gary Gabbard SS Ft. Thomas, KY 6/2 USSSA B NIT City Slam- Cincinnati, OH

00 Grady Harris C/DH Cincinnati, OH 6/16 ASA B NIT – Bloomington, IN

21 Brian Heidorn 2B Cincinnati, OH 6/30 ASA B NIT- Cincinnati, OH

34 Bill Heinrich OF Cincinnati, OH 7/14 ASA Grand Slam Series – Cincinnati, OH

24 Larry Land OF Cincinnati, OH 7/21 USSSA Major NIT – Cincinnati, OH

7 Jeff McFarland MI Cincinnati, OH 7/26 ASA Major Metro – Cincinnati, OH

01 Bobby McIntyre IF/P Cincinnati, OH 8/11 ASA 35+ Metro – Cincinnati, OH

27 John Sweet OF Cincinnati, OH 8/25 ASA Grand Slam Series – Cincinnati, OH

53 Chad Vordemesche OF Norwood, OH 9/1 ASA Nationals – Montgomery, AL

23 Dave Wilkins 3B Cincinnati, OH

52 Steve Williams 1B Cincinnati, OH

55 Todd Zurweller OF- Cincinnati, OH-

1- Joe Eken Manager Cincinnati, OH

Sponsors: Total Package Express, Queen City Nutrition, Joe Eken Team Website: www.leaguelineup.com/tpe

Walkers Softball Club

9 Davey Farmer P Walkers – –

22 Mark Thompson C Walkers – –

5 Shawn Crossl 1B Walkers – –

18 Walt Perry IV IF Walkers – –

17 Terry Johnson 2B Walkers – –

10 Travis Dale 3B TSC/Team Gator – –

6 Chris Lee SS Walkers – –

8 Tom Wissel MI Walkers – –

1 Andy Foster LF Walkers, TSC/TG – –

3 Ben Lassiter CF Walkers – –

35 Jerry Johnson RF Walkers – –

00 Ray Jackson EH Walkers – –

16 Scotty Dearinger IF Webster’s – –

40 Robert Slack IF/OF TSC/Team Gator – –

25 Chuck Golden OF TSC/Team Gator – –

Coaches: Chuck Golden, Walt Perry III, Robert Slack, Walt Perry IV

WCS/LCV

17 Quentin Collins OF WCS/LCV/Easton 3/10 WC Conference – Fullerton, CA

2 Ken Castaneda OF/IF WCS/LCV/Easton 3/31 LV Far West Budweiser B NIT – Henderson, NV

51 Hector Franco P WCS/LCV/Easton 4/14 WC Conference – Fullerton, CA

19 Bart Hakeman IF WCS/LCV/Easton 4/28 Elby Bushong Hall of Fame B NIT – Phoenix, AZ

9 Kelly Hoekstra OF WCS/LCV/Easton 4/29 Phoenix Double B NIT – Phoenix, AZ

29 Jason Kreider IF/C WCS/LCV/Easton 5/11 6th Annual Texas Legends Major – Euless, TX

11 Rene Lopez IF Sanchos/Easton 5/25 Memorial-Worth-Spitz Seeds B NIT – Dayton, OH

41 Timo Mataalii EH/C WCS/LCV/Easton 6/2 19th Annual Mike Davis Memorial – Concord, CA

25 Eddie “Bo” Miller OF WCS/LCV/Easton 6/15 25th Annual Dudley Classic -Brooklyn Ctr, MN

1 Matt Peso IF Sanchos/Easton 6/23 Easton Elite Classic – San Diego, CA

23 Julio Salazar IF/OF Sanchos/Easton 7/6 B/C NIT Bat Wars – Sterling Heights, MI

31 Robert Sena EP/IF Sanchos/Easton 7/27 Federal Way Major – Federal Way, WA

64 Chuck Shimmels OF WCS/LCV/Easton 8/4 WC Conference – Catherdral City, CA

27 Bill Shimmels UTL WCS/LCV/Easton 8/18 WC Conference Final – Fullerton, CA

10 Jimmy Torres IF WCS/LCV/Easton 8/25 USSSA B Far West National – Peoria, CA

8 Carlos Vasquez IF WCS/LCV/Easton 8/31 ASA B Western Worlds – Waxahachie, TX

12 Ronnie Vasquez OF/C WCS/LCV/Easton 9/19 B USSSA Worlds – Orlando, FL

Manager: Dan Goldberg