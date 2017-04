2008 B Rosters

365 Fitness/Easton/Sports 24/7/K.K.I.

0 Wes Duvall 3B AR .

1 Brandon Bates SS AR . .

2 Mike Kenslow LF AR . .

3 Mason Ball OF AR .

5 Tony Rodgers CF MO .

10 Scott Nichols C/EH AR . .

12 Jeff Chandler UTL AR .

14 Andrew McNeel OF AR . .

15 Jeremy Jones UTL MO . .

19 Shane Boyer IF AR . .

22 Brett Gigerich 1B AR .

24 Kirk Stafford P MO .

25 Richard Brawley Coach AR . .

33 Jason Bridges UTL AR . .

34 Steve York IF AR . .

Sponsors: 365 Fitness, Easton, Sports 24/7, K.K.I.

Angle Inn/Easton/Elite

30 Steve Hower OF Pennsylvania

01 Desmond Dailey OF Maryland

4 Mike Kalinowski IF New Jersey

33 Chris Greinert UTL Maryland

1 Willie Allen IF New Jersey

18 Jackie Rexrode IF Maryland

22 Russ Banasiak P New Jersey

19 Adam Warfield 3B Maryland

3 Tommy Bloom IF Maryland

8 Rick Leith IF Virginia

10 John Robinson OF Maryland

23 Jason Derr IF Maryland

7 Jason Lerman IF New Jersey

Manager: Rick Lilly Coaches: David Lee, Darryl Swimm, Todd Snyder, Gus Rexrode

Sponsors: Angle Inn, Carousel Carpentry, Extreme Audio, Billy Ashby

Blitz/Watanabe/Bull/Minges Drywall/Wessel/Easton

32 Brian Alexander OF Hamilton, OH

2 Chris Ashley IF/OF Lawrenceburg, IN

13 Trevor Barth P/IF Ft. Thomas, KY

15 Kevin Birkofer IF Cincinnati, OH

11 Steve Bosch IF Norwood, OH

4 Jason Brown IF/OF Burlington, KY

7 Jimmy Carter IF Milford, OH

8 Jeff Click IF Amelia, OH

51 Kevin Greene IF Cincinnati, OH

70 Frank Gruber P/IF Cincinnati, OH

39 Justin Minges IF/OF Hamilton, OH

25 Ryan Minges OF Hamilton, OH

10 Jason Roesch IF/OF Hamilton, OH

43 Mike Rogers OF Cincinnati, OH

52 Brad Tabler IF Cincinnati, OH

22 Larry Wert OF Sunman, IN

5 Todd Whitson IF/OF Lawrenceburg, IN

Manager: Terry Walton Coach/Sponsors: Dave Watanabe, Kevin Bullock, Larry Minges, Andy Stephens, Bill Chard

Budweiser/Elite

1 Jeff Januse OF Franklin, TX

2 Adam Jatzlau P/C Giddings, TX

5 Travis Welch 2B Bryan, TX

7 Matt Ford IF Giddings, TX

9 Johnny Havel OF Giddings, TX

13 Kevin Ballard 1B Paris, TX 5/3

15 Kevin Johnson SS Galveston, TX

18 Jason Fort OF College Station, TX

19 Marshall Moehlman OF Bryan, TX

20 Willie Spiller UTL Bastrop, TX

21 Tony Cooper OF Houston, TX

23 Ricky Tubbs P/C Bryan, TX

29 Jon Meyers 3B Houston, TX

30 Mike Bradford P/C Houston, TX

33 Jeff Hughes MI Franklin, TX

55 Jon Jones OF Houston, TX

73 Roy Dean STATS Snook, TX

99 Greg Huchingson EH College Station, TX

Canes Softball

24 Dexter Avery C/OF Sierra Vista, AZ

21 Tyler Beuerlein OF Phoenix, AZ

7 Ed Campaniello IF Phoenix, AZ

0 Elliot Clark UTL Phoenix, AZ

44 Jeff Forsberg 1B Chanhassen, MN

16 Matt Furrey MI Phoenix, AZ

13 Ignacio Hurtado OF Phoenix, AZ

10 Kathem Martin OF/MI Phoenix, AZ

2 Justin Moore IF Phoenix, AZ

9 Dan Norquist OF Las Vegas, NV

14 Matt Pennington OF Fayetteville, AR

51 Chris Powell UTL Huntington Beach, CA

18 Oscar Shipley P/IF Kissimmee, FL

25 Chris Wisely EH/C Phoenix, AZ

22 Greg Zayas IF Phoenix, AZ

General Manager: Elliot Clark Sponsor: Elevated – Shop Bistro Website: www.canessoftball.com

ChecKing/Worth

11 Jimmy Consiglio Coach New Haven, CT

13 Scooter Sheeley Coach Cheshire, CT

27 Tim Arciola SS/MI New Milford, CT

28 Charlie Baumgartner 3B/P Centereach, NY

18 Eric Bishop OF Torrington, CT

23 John Cifarelli 3B/MI East Haven, CT

20 Jon Encarnacion MI/2B Bayville, NY

6 Mike Fiedler SS Wallingford, CT

49 A.G. Gallo OF/MI West Haven, CT

10 Joe Gordon OF Southhold, NY

88 Rob Hall OF/MI Southington, CT

7 T.J. Jefferson P Merritt Island, FL

44 Goose Legierse C/EH Stamford, CT

17 Keith Maynard UTL Ansonia, CT

96 Gary Mendillo 2B/MI Hamden, CT

21 Marc Mitchell 1B/P Derby, CT

3 Nelson Perpetuo OF Monroe, CT

95 Ryan Thibodeau EH/3B Litchfield, NH

Classic Glass/Easton/DSS

10 Tommy Formosa 3B San Jose, CA –

22 Joey Formosa UTL/IF San Jose, CA –

4 Sal Formosa Jr CF San Jose, CA – –

17 Randy Roelling 1B/P Lathrop, CA – –

5 Anthony Pettinato C Manteca, CA –

8 Joey Smith RF Sunnyvale, CA –

2 John Molina MI Vacaville CA –

3 Leroy Dozal 2B Hollister, CA – –

16 Tim Uhls SS Elk Grove, CA –

27 Antonio Arce P Morgan Hill, CA –

21 Aaron Bible LF Stockton, CA –

24 Bobby Tuala DH/OF/IF San Francisco, CA –

88 George Cunha DH/C Sacramento, CA . .

25 Brian Tall OF Fremont, CA . .

Sponsors: Tom and Tommy Formosa, Easton Sports, DSS Manager: Tom Formosa Coaches: Willie Ruse, Charles Dyson

Contractors Capital

10 Geno Burdick EH Prior Lake, MN

24 Dan Yochum P St. Paul, MN

9 Dustin Palm C Plymouth, MN

14 Kelly Wrangham 1B Fargo, ND

33 Nick Peterson OF Rockford, MN

13 Lenny Cunitz IF Norwalk, WI

15 Timmy Barger IF White Bear, MN

30 Shawn Gallery OF

22 Chet Alexander SS South St. Paul, MN

23 Seth Brown IF Champlain, MN

25 Ryan Neuberger UTL Champlain, MN

26 Brandon Krause OF Coon Rapids, MN

32 John Dubel CF Rogers, MN

07 Craig Arndt P Oakdale MN

Coach: Nick Ceirenhausen Sponsor: Jerry Tolefson

Illustrated Sportswear/Bonecrushers/Mizuno

0 Robert Stewart OF Searcy, AR

2 Gary Don Farrar OF Little Rock, AR

6 Aaron Graves OF Sheridan, AR

7 Brad Wallace MI Little Rock, AR

8 Pat Burton SS Conway, AR

10 Jason Anderson IF/OF Conway, AR

14 Todd Carroll 3B Texarkana, TX

17 Chad Walker OF Conway, AR

21 Zach Keene C/EH Little Rock, AR

24 Bobby Beeson 1B Magnolia, AR

25 Tim Bowser IF Conway, AR

68 Brian Schroeder P Stuttgart, AR

Coach: Joey Powell

Linedrive Sportz/SSS/PPAB/Butch’s

33 Jason Ford OF Michigan

5 Mike Haisenleder IF Michigan

4 Derrick Hutchinson IF/CH/EH Michigan

10 Eric Lindblade IF Michigan

22 Matt Lockhart OF Michigan

49 Matt Loughead OF Michigan

3 Dave Patterson IF/P Michigan

32 Ron Thompson IF Michigan

24 Brian Ward P Michigan

7 Dave Walczyk IF Michigan

34 Kyle Yerkes IF/P/AH Michigan

66 Dean Cruickshank IF/C/AH Michigan

4 Billy Vradenburg OF Michigan

21 Russell Vollmers IF/OF Michigan

2 Brad Nester OF Michigan

– Scotty Zaciewski IF Ohio

Sponsors: Bob Frick, Rich Davis, Butch #60, Dave “Tarz” Lanzon #99 Coaches: Rich Davis #71, Bill Reardon #44, Bob Frick #16, Larry Ward

Major League/Combat

18 Andy Rogers SS Blue Ridge, GA

99 Blake House 1B Gainesville, GA

13 Brian Hooper EH Canton, GA

41 Charlie Brown P Douglasville, GA

44 Daniel Dukes 3B Valdosta, GA

9 David Samples MI Cumming, GA

32 Derek Jones C Brasstown, NC

27 Jamie Knight UTL Cumming, GA

21 Lee Payne RF Alpharetta, GA

24 Matt Rando CF Cumming, GA

34 Mike Battle 2B Marietta, GA

3 Scott Chaffin LF McDonough, GA

Coach: Tim Goutro Team Website

MFAB/Team Insanity

27 Roger Boles IF/C/AH

11 Jimmy Burt 3B

05 Roger Drake SS

14 Jason Ferguson LF/IF

33 Roger Foster C/Coach

2 Mike Foulks IF/Coach

07 Brandon Iles P

25 Craig Johnson 2B

21 Brandon Johnson RF

16 Donnie Merriman UTL/C/AH

3 Jason Murphy CF

77 John Owens C/Coach

5 Jeremy Ross IF/OF/C/AH

7 T.J. Thompson P

20 Seth Tracy 1B

Eddie Weinberg IF

M F P Thunder/Easton

21 Chris Goyette C Medina, NY

16 Brian Fry 1B/P Medina, NY

9 Tom Napoli-Captain IF Alburn, NY

10 Donato Fazio UTL Rush, NY

66 Pat Sisca UTL Webster, NY

19 Greg Starks OF Rochester, NY

23 Brian Titus 1B/DH Cato, NY

4 Shawn Stalker OF Rochester, NY

2 Mike Grosodonia IF Rochester, NY

1 Chris Molica IF Rochester, NY

8 John Myler IF Rochester, NY

13 Jon Neuman OF Baldwinsville, NY

5 Mike Corey UTL Rochester, NY

11 Augie Murillo IF Rochester, NY

Sponsor: Michael Petramalo Manager: Michael Petramalo Coache: Brian Ciapolla

Mississippi Chargers/Buzini Sports/Worth

David Adams OF – –

Brooks Bryan OF – –

Tjay Busin OF

Cody Childress OF

Shay Cooper IF

Steven Gentry IF

Clint Harris IF/OF

Eric Johnson IF

Carey Luke IF

J.D. Massey EH/C

Brandon Murray P/EH/C

Perry Stampley OF

Shane Pullen UTL

Ryan Turlich IF

Duane Wilkinson P/OF

Coach: Jeff Lorman GM: Mike Graves Sponsors: Buzini Sports/Worth

Silvas/MonaVie/Elite/Worth

4 Pete Anderson MI California

6 Ryan Bigley SS California

00 Sean Bigley P/OF California

33 Rick Davis 1B/EH California

23 Randy Fithian OF/IF California

13 Brian Fong IF/OF California

49 Saul Gevarter UTL California

21 Todd Langdon IF California

24 Kris Leffle 3B California

16 Brian Moran CF California

14 Joshua Pack P California

31 Anthony Silva C/EH California

9 Greg Wieder OF California

Sponsors: Anthony Silva, MonaVie, Elite, Worth Manager: Anthony Silva Coaches: Saul Gevarter, Todd Langdon, Sean Bigley

Steve’s Drywall/Rope Club/Hennessy’s/ONQ Club/Linedrive/Easton

22 Lincoln Adams OF Sugar Grove, IL

13 Daniel Almester IF Rossford, OH

25 Brad Boatfield UTL Toledo, OH

19 Jim Burbrink P Cincinnati, OH

21 Steve Dickinson EH/C Perryburg, OH

5 Dave Eberflus IF/EH Baltimore, OH

23 Ronnie Fields OF Cleveland, OH

16 Danny Kwilas OF Algonquin, IL

11 Jamie Mackert IF Joliet, IL

27 Brett McCollum IF Lake Villa, IL

7 Brian Puckett OF Indianapolis, IN

3 Mike Rhimes IF/P Grayslake, IL

4 Mike Romstadt OF Toledo, OH

44 Ryan Thiede IF Wood Dale, IL

36 Tommy Thompson C/EH Springfield, OH

1 Mike Umshied IF Kenosha, WI

Coaches: Steve Butler, Danny Kwilas Sponsors: Eric Weller, Steve Butler, John Hennessy, David “Tarz” Lanzon

Spitz/Central/Mizuno

15 Steve Kingsolver 1B Bagdad, KY

8 Dustin Martin OF Columbia, KY

2 Mike Harrington P Floyd Knobs, IN

20 Robbie Grinestaff 2B Jeffersonville, IN

6 Frank Mattingly OF Bardstown, KY

12 Erine Owens UTL Seiverville, TN

29 Tom Stephens C/EH Lawrenceburg, IN

10 Rusty Scott SS Hebron, KY

19 George Farris C/1B Florence, KY

9 Gary Jewell IF Indianapolis, IN

18 Randy Johnson P Indianapolis, IN

16 Dusty Bowling 3B Covington, IN

3 Buddy Debuios OF Danville, IL

11 Micheal Whitlock UTL Georgetown, KY

22 Big Arm John C/EH Indianapolis, IN

17 Joe Horvach OF South Bend, IN

TaylorMade/Floyd Environmental/Mizuno

1 Brian Floyd UTL Spotsylvania, VA

2 Kevin Rye SS Lee, FL

3 Chad McLamb OF Fayetteville, NC

4 Chris Calcutt C/P/DH Southern Pines, NC

6 Cory Boothe OF Richmond, VA

7 Jim Rogers IF Carthage, NC

8 Jonathan Dotson MI Asheville, NC

11 Chuck Koone CF Marion, NC

12 Stacy Bolton IF/P Fayetteville, NC

18 Chyenne Brooks OF Wilmington, NC

19 Brent Haywood IF Port Haywood, VA

21 Mark Urbain P Manassas, VA

33 Scotty O’Neil Coach Savage, MN

96 Junior Cox UTL Monroe, NC

T’s 13/Easton

0 Losson White P Omaha, NE

1 Nick Sailors IF Omaha, NE

2 Bobby Worden OF Sioux City, IA

4 Jared Babbit OF/IF Omaha, NE

5 Brad Guenther IF Omaha, NE

9 Ryan Elrod C/EH Lincoln, NE

13 Terry Petersen Coach Omaha, NE

16 Dan Liggett IF Bellevue, NE

19 Wes Haveman OF Omaha, NE

21 Jeremy Van Roekel IF Sioux Falls, SD

22 Troy Cloyd IF Bellevue, NE

23 Nate Babbit OF Omaha, NE

24 Chad Wroe P/IF Cedar Falls, IA

25 Barry Meyer IF/OF Ivanhoe, MN

30 Nick Shaw OF Omaha, NE

32 Jon Ziegler IF Lincoln, NE

33 Rick Kappius C/EH Omaha, NE

44 Dana Wendelin C/IF Lincoln, NE

Coach: Rick Kappius Sponsor: Terry Petersen

Tapout/Worth

0 Wayne Habermehl C/EH/OF Waterloo, IL

1 Ken Karl 1B/C/EH St. Peters, MO

2 Kevin Lucas 2B Festus, MO

4 Rob Hawkins SS Columbia, MO

6 Wes Fewell OF Columbia, MO

11 Kalin Sharkey 3B Columbia, MO

13 Matt Alvarado P Barnhart, MO

14 Kevin Bazat MI Columbia, MO

15 Dan Bean P/OF/1B St. Charles, MO

21 Tony Martin OF Arnold, MO

35 Ken Leach C/EH/OF Festus, MO

52 Patrick Christopher OF Kirkwood, MO

Manger/Sponsor: Douglas Meyer Sponsor: Worth

Team Bud Light/Easton

23 Billy Barrett . – . .

30 Dan Cathey . – . .

4 Jason Crain . – . .

2 Scott Czopek . – . .

18 Josh Frank . – . .

5 Jeff Graus . – . .

33 Scott Hille – . .

11 Scott Janack . – . .

7 Chris Kirian . – . .

3 Kevin Learned . – . .

13 Nick Musselman . – . .

9 Rob Partain . – . .

8 Todd Pease . – -. -.

00 Scott Smith . . .. .

6 Jason Wetmore . . .. .

10 Steve Woodard , , , ,

GM: Brian Basierbe Manager: Manfred Budnarowski Coach: Craig Talerico

Team Mojo/Stucco/Elite/Worth

Matt Albert

Trever Andrews

Brad Cahill

Brent Cahill

Scott Carr

Jeff Edington

Bob Niemet

Carey Scott

Doug Shantyfelt, Jr

Jason Slack

James Turner

Mark Witte

Eric Workman

Tharaldson Enterprises

00 Chaun DeMars IF/OF

29 Joey Tauges IF

3 Joel Granberg OF

5 Shane Leininger IF

6 Reggie Schulte OF

7 Mike Swanson OF

8 Mark Riggs C/EH

9 Jim Schlieman IF

22 Darin Mattern C/EH

25 Jason Madsen OF

34 Eric Peterson C/EH

44 Mike Bjerkness IF

50 Matt Tharaldson IF

99 Eddie Schuldt P

0 “Nacho” Mata Jr IF/OF

Team Manager: Mark “Riggo” Riggs

Thornton’s/Circle City

9 Jeff Taylor P Pittsborro, IN

7 Kenny Slagle C/EH Avon, IN

28 Benny Kreischer OF/C/EH Noblesville, IN

23 Danny Penale 1B/C/EH Lafayette, IN

13 Billy Ross IF/OF Franklin, IN

4 Dennis Buis IF/OF Indianapolis, IN

18 David Rainbolt IF/OF Indianapolis, IN

17 Travis Ehle SS Avon, IN

19 Brian Haven 3B Indianapolis, IN

00 Lee Lowry OF Greenwood, IN

8 Joe Horvath OF Mishawaka, IN

27 Toby Ogle OF Peru, IN

12 Tim Marchetti P Greenwood, IN

14 Jeff Lyons P Beech Grove, IN

34 Dave Cravens P/Coach Indianapolis, IN

3 Ronnie Owsley IF/EH/C Marion, IN

Manager: Jim Thorton Coach: Jim Bilbee

Walkoff Softball/CCOT/AAA/CSC/AWA/BUGS

1 Jeff Houck Manchester, TN

01 Andy Bedlack Nashville, TN

2 Tommy Bain . Smyrna, TN

02 Chris Stacey. Smyrna, TN

5 Brian Fogle . Murfresboro, TN

05 Jason Baxter . Nashville, TN

7 Chad Ferrell. Manchester, TN

7 Craig Harris. Murfresboro, TN

9 Chris Phillips. Smyrna, TN

9 Daniel Wright. Smyrna, TN

09 Victer Roller

12 Jason Hatley . Nashville, TN . .

29 Drew Pinckley . Smyrna, TN . .

36 James Dorris . Nashville, TN . .

00 Terry Curtis . Cookeville, TN . .

Player/Manager/Sponsor: Craig Harris Coaches: Tommy Bain, Jason Baxter Sponsors: James Dorris, AAA Terry Curtis, CSC Rebecca Terpin, AWA, Andy King, BUGS Team Website

WCS/LCV

10 Jimmy Torres IF Carlsbad, CA

41 Timo Mataalii C Lomita, CA

16 Dan Goldberg UTL Northridge, CA

8 Carlos Vasquez IF/OF El Monte, CA

26 John Bailey IF La Jolla, CA

23 Julio Salazar IF Pasadena, CA

9 Kelly HoekstraOF Highland, CA

29 Jason Kreider C Georgetown, TX

15 Eliseo Aguilar OF Pomona, CA

25 Bo Miller OF Compton, CA

31 Robert Sena P/IF Ontario, CA

21 Jim Heflin IF/P Glendora, CA

4 John Gallegos IF Covina, CA

3 Josh Jones IF San Diego, CA

Player/GM/Sponsor: Jimmy Torres Coach: Dan Goldberg Team Website