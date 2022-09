A link to all the Worlds tournaments

Thanks to Dale Weiser for putting together the links for all the Worlds events!!

Link to all USSSA Worlds:

https://usssa.com/slowpitch/eventSearch/?sportID=17&seasonID=26&class=0&stature=1709

Men’s:

Link to Major 10/5 Viera, Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365076&age=Men%27s&ageClass=Major%20Major%20World%20Series&option=111&divisionID=2336789&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘AA’ 10/2 Viera, Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365075&age=Men%27s&ageClass=AA%20Men%27s%20AA&option=111&divisionID=2336788&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘A’ Viera, Florida (not out yet)

Link to ‘B’ 9/27 Viera, Florida

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365071&age=Men%27s&ageClass=B%20USSSA%20Men%27s%20B%20World%20Tournament&option=111&divisionID=2336780&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘C’ 10/6 Viera, Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365077&age=Men%27s&ageClass=C%20Men%27s%20C%20World%20Tournament&option=111&divisionID=2336792&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘D’ World East – 10/20 Viera,Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365079&age=Men%27s&ageClass=D%20Men%27s%20D%20World%20Tournament&option=111&divisionID=2336795&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘D’ World West – 9/9

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365085&age=Men%27s&ageClass=D%20Men%27s%20D&option=results&divisionID=2375004&bnp=0&bf=0&isWinner=0

Link to ‘E’ 10/13 East Viera, Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365078&age=Men%27s&ageClass=E%20Men%27s%20E%20World%20Tournament&option=111&divisionID=2336794&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘E’ World North – 9/17 Kansas City

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365086&age=Men%27s&ageClass=E%20Men%27s%20E%20World%20Tournament&option=results&divisionID=2336822&bnp=0&bf=0&isWinner=0

Link to ‘E’ West – 9/9 Oregon

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365082&age=Men%27s&ageClass=E%20Men%27s%20E%20World%20Tournament&option=results&divisionID=2336808&bnp=0&bf=0&isWinner=0

————————————-

Women’s

Link to Women’s Major 9/30 Viera, Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365072&age=Women%27s&ageClass=Maj%20Womens%20Major%20World%20Series&option=111&divisionID=2336781&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to Women’s ‘AA’ 9/28 Viera, Florida

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365069&age=Women%27s&ageClass=AA%20Women%27s%20AA&option=111&divisionID=2336774&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to Women’s ‘A’ 9/27 Viera, Florida

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365069&age=Women%27s&ageClass=A%20Women%27s%20A&option=111&divisionID=2336772&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to Women’s ‘B’ 9/27 Viera, Florida

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365069&age=Women%27s&ageClass=B%20Women%27s%20B&option=111&divisionID=2336773&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘C’ 10/6 Viera, Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365077&age=Women%27s&ageClass=C%20Women%27s%20C%20World%20Tournament&option=111&divisionID=2336791&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to ‘D’ 10/6 Viera, Florida (not out yet)

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365077&age=Women%27s&ageClass=D%20Women%27s%20D%20World%20Tournament&option=111&divisionID=2336790&bnp=1&bf=1&isWinner=1

Link to Women’s ‘E’ 9/17 Kansas City

https://usssa.com/slowpitch/event_gameCenter/?eventID=365086&age=Women%27s&ageClass=E%20Women%27s%20E%20World%20Tournament&option=results&divisionID=2336821&bnp=0&bf=0&isWinner=0